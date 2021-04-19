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Kumar baskınında kolunu ve ayağını kıran Hüseyin Yıldırım'a Gelecek Parti'de önemli görev
1 Mayıs 2020 tarihinde polisin bir eve kumar baskını yaptığı sırada kaçarken kolunu kıran, 3 Nisan 2021 tarihindeki kumar operasyonunda ise polisten kaçmak için birinci kattan atlarken ayağı kıran Hüseyin Yıldırım, Gelecek Parti İdari ve Mali Başkanlığı’nda görevlendirildi.