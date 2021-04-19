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Kumar baskınında kolunu ve ayağını kıran Hüseyin Yıldırım'a Gelecek Parti'de önemli görev

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Giriş: 19.04.2021 12:12
Güncelleme:19.04.2021 12:25
1 Mayıs 2020 tarihinde polisin bir eve kumar baskını yaptığı sırada kaçarken kolunu kıran, 3 Nisan 2021 tarihindeki kumar operasyonunda ise polisten kaçmak için birinci kattan atlarken ayağı kıran Hüseyin Yıldırım, Gelecek Parti İdari ve Mali Başkanlığı’nda görevlendirildi.
Kumar baskınında kolunu ve ayağını kıran Hüseyin Yıldırım'a Gelecek Parti'de önemli görev
Kumar baskınında kolunu ve ayağını kıran Hüseyin Yıldırım'a Gelecek Parti'de önemli görev
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