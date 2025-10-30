Külliye'de "Terörsüz Türkiye" görüşmesi!

Başkan Erdoğan bugün DEM Parti İmralı heyetini Külliye’de kabul edecek. Görüşmede “terörsüz Türkiye” gündemi ele alınacak. Ankara’daki yoğun diplomasi trafiği kapsamında ayrıca Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Eurofighter anlaşması da masaya yatırılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

