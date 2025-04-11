Külliye’de Başkan Erdoğan ve DEM Parti heyeti görüşmesi! PKK ne zaman fesh edilecek?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan süreçte büyük bir eşik daha geçildi. Terörsüz Türkiye'ye giden yolda büyük bir adım daha atıldı. DEM Parti heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldi. 1,5 saat dakika süren görüşme sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada. "Dünden daha umutluyuz" ifadesi kullanıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.

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