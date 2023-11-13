Kudüs'teki Filistinlilerin gözünden katliam! A Haber'de anlattı: Zulüm içindeyiz...

Terör devleti İsrail’in Gazze’de katliamı devam ederken işgal altında yaşayan Filistinlilerin hayatı 7 Ekim saldırılarının ardından kabusa döndü. Türkiye’de üniversite eğitimini alan Filistinli vatandaş A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.

Terör devleti İsrail'in Gazze'de katliamı devam ederken işgal altında yaşayan Filistinlilerin hayatı 7 Ekim saldırılarının ardından kabusa döndü. Kudüs'te her noktada sıkı kontrolden geçiyorlar.

İsrail polisi tarafından kendi topraklarında zulüm görüyorlar. Kendi topraklarında esaret hayatı yaşıyorlar.

A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Arif Soner Kalkan Kudüs'ten canlı yayında son durumu aktardı. Türkiye'de üniversite eğitimini alan Filistinli vatandaş A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.

"ZULÜM İÇİNDEYİZ"

İşte açıklamalarından satır başları; Üzüntüyle biz onu söylüyoruz. Biz gerçekten çok zor durumdayız. Zulüm içindeyiz gerçekten. Maalesef biz yerli olarak Mescid-i Aksa'ya bile giremeyiz.

"POLİS BEĞENMEZSE İZİN VERMİYOR"

Eskiden belli yaşlarda alıyorlardı. Şu anda polis birisini beğenmezse ona izin vermiyor.

"TÜRKLERİ DE ALMIYORLAR"

Gelen Türkler de aynı zorluğu çekiyor. Çok zulüm görüyoruz.

Yıldırma politikası bu. Daha önce böylesini görmedik.