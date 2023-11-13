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Türklere Mescid-i Aksa ambargosu: Kendi mescidimize giremiyoruz

A Haber
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Giriş: 13.11.2023 11:17
Güncelleme:13.11.2023 11:29
Katil İsrail yönetimi yıllardır Müslümanların Mescid-ii Aksa'ya girmesine engel olmak için elinden geleni yapıyor. Sürekli çıkarılan zorluklarda, son bir aydır işin dozu da kaçtı. Son günlerde bölgeye giden Türklere de ambargo uygulanmaya başladı. İsrailli askerler, Mescid-i Aksa'ya girişte, pasaportlara bakıyor ve Türkleri asla içeriye almıyor. A Haber muhabiri Özlem Aktay aynı muameleye maruz kaldı ve o ambargoyu, anbean görüntüledi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa Türklere yasak. Namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen İsrail'in zulmüyle karşılaşıyor.
Türkler içeri alınmıyor.

KATİLLER İTİRAF ETTİ

A Haber ekibi içeri girmek isterken, Türk olduğu için almadıklarını İsrail askeri kendi ağzıyla itiraf etti.

FİLİSTİN MİTİNGİ RAHATSIZ ETTİ

İstanbul'daki 'Büyük Filistin Mitingi' Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'i rahatsız etmiş olacak ki, daha önce Türklere açık olan Mescid-i Aksa'nın kapıları Türklere kapandı.

Hristiyanlar, Yahudiler ibadetlerini rahatça yaparken İsrail Mescid-i Aksa ile Müslümanların arasına etten duvar ördü. Tek temenni, İsrail'in zulmüne maruz kalmadan özgürce ibadet yapabilimek.

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