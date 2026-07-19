Karaduttan köz dondurmaya Türkiye'nin dondurma rotası

Bu hafta A Haber ekranlarında, yediden yetmişe herkesin vazgeçilmez tatlılarından dondurmanın izi Türkiye'nin dört bir yanında sürüldü. Çanakkale'nin karadut dondurmasından Gaziantep'in bol Antep fıstıklı dondurmasına, Muğla'nın doğal meyveli çeşitlerinden Kilis'in patentli köz dondurmasına, Çeşme'nin damla sakızlı dondurmasından Samsun Bafra'nın gül şeklindeki sunumuna kadar her yörenin kendine özgü lezzeti keşfedildi. Geleneksel üretim yöntemleri, ustaların yıllara dayanan sırları ve yöresel dondurmaları farklı kılan özellikler yerinde görüntülenerek Türkiye'nin zengin dondurma kültürü A Haber ekranlarına taşındı.