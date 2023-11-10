10 Kasım 2023, Cuma
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Kudüs’te bugün neler olacak? Savaşın gölgesinde cuma hazırlığı
İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamında 35. Güne girildi. Gazze’de katliam sürerken Kudüs’te eziyet var. Cuma namazı için yaşı 50’den küçük olanların Mescid-i Aksa’ya girişine izin verilmiyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu aktardı.