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Krizde kim, kime destek veriyor? Hangi ülkelerden Rusya'ya destek geldi?

A Haber
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Giriş: 02.03.2022 16:41
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından hem ABD hem de Batılı ülkeler, sert yaptırımları devreye soktu. Kınama mesajları birbiri ardına geldi. Çin ve İran krizden ABD'yi sorumlu tuttu. Hindistan rusya karşıtı oylamada çekimser kaldı. Küba ve Nikaragua'dan Rusya'ya destek mesajı geldi. Finlandiya, Avusturya, İrlanda, İsveç ve İsviçre Ukrayna'ya destek verdi. Peki hangi ülkeler Moskova yönetiminin kararına destek veriyor? Detayları A Haber dış haberler editörü Eda Tuğrul aktardı.
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