Kritik NATO görevine Türk general! MSB Kaynakları: NATO’daki etkin rolün göstergesi

NATO’nun kritik öneme sahip “İş Birliği ile Güvenlik Direktörü” görevine bir Türk generali seçildi. MSB Kaynakları'ndan yapılan açıklamada "NATO tarihinde ilk defa ülkemiz, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askerî Karargâhında direktör seviyesinde temsil edilecektir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesidir. Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir Müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.

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