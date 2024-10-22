22 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Kremlin resmen duyurdu! Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu

Kremlin resmen duyurdu! Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tülay Tosun
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2024 09:09
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Ekim'de Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS zirvesinde bir araya geleceğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de lk 4 madde kavgası çıktı
CHP'de lk 4 madde kavgası çıktı
Meclis’te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu
Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu
Yeni Hamas liderinin ismi gizli kalacak!
Yeni Hamas liderinin ismi gizli kalacak!
İsrail vuruyor, Beyrut bombardıman altında!
İsrail vuruyor, Beyrut bombardıman altında!
Teröristbaşı Gülen’in yerine kim geçecek?
Teröristbaşı Gülen'in yerine kim geçecek?
Kendini doktor gibi gösteriyor
"Kendini doktor gibi gösteriyor"
Kabir ziyaretinde katliam! 3 ölü
Kabir ziyaretinde katliam! 3 ölü
FETÖ elebaşı Gülen’e rahmet okudu!
FETÖ elebaşı Gülen'e rahmet okudu!
FETÖ elebaşı Gülen vatansız bir haindi
"FETÖ elebaşı Gülen vatansız bir haindi"
Geçmişten bugüne FETÖ’nün açıklamaları
Geçmişten bugüne FETÖ’nün açıklamaları
Gülen dini nasıl istismar etti?
Gülen dini nasıl istismar etti?
Daha Fazla Video Göster