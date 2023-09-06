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Kovid vakaları yeniden arttı mı? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 11:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dünkü Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilaç sıkıntısı var mı? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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