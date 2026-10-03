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İtalya’dan Fransa karşısında cevap! Bastoni skoru eşitledi
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İtalya’dan Fransa karşısında cevap! Bastoni skoru eşitledi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un 3. maçında İtalya, Fransa karşısında 68. dakikada Alessandro Bastoni’nin attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

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