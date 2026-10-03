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Dev maçta ilk gol Fransa’dan! Olise fileleri havalandırdı
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Dev maçta ilk gol Fransa’dan! Olise fileleri havalandırdı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un 3. maçında Fransa, İtalya karşısında 55. dakikada Michael Olise’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

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