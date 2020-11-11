Korona virüs (Kovid-19) ile ilgili Faz3 çalışmalarının ilk sonuçları gelmeye başladı. Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in sahip olduğu BioNTech'in Pfizer ile ortak geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk sonuçlarına göre yüzde 90 oranında koruma sağladığını açıklamasının ardında Rusya Sağlık Bakanlığından da bir açıklama geldi. Rusya’da üretilen ve dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısının Faz3 denemelerindeki ilk sonuçlara göre yüzde 92 oranında koruma sağladığı duyuruldu. Peş peşe gelen güzel haberler dünyayı umutlandırdı. Peki Türkiye’de yürütülen yerli Kovid-19 aşı çalışmalarında son durum ne? Almanya ve Rusya’nın Kovid-19 aşı adaylarıyla ilgili yaptığı son açıklamalar ne anlama geliyor? Maskesiz günlere ne zaman döneceğiz? Türkiye’ye aşı ne zaman gelir? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaşanan son dakika gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. Özlü, "Yaşanan son gelişmeler ışığında aşıya çok yakınız. 2021 yılına birkaç aşıyla gireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Özlü, Türkiye'de de Faz3 çalışmaları sürdürülen Çin'in Kovid-19 aşı adayıyla ilgili bu ay sonuna kadar sonuçların açıklanabileceğini ve şipariş konuusunda harekete geçilebileceğini duyurdu.

Korona virüs (Kovid-19) ile ilgili Faz3 çalışmalarının ilk sonuçları gelmeye başladı. Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin'in sahip olduğu BioNTech'in Pfizer ile ortak geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk sonuçlarına göre yüzde 90 oranında koruma sağladığını açıklamasının ardında Rusya Sağlık Bakanlığından da bir açıklama geldi. Rusya'da üretilen ve dünyanın ilk tescilli Kovid-19 aşısının Faz3 denemelerindeki ilk sonuçlara göre yüzde 92 oranında koruma sağladığı duyuruldu. Peş peşe gelen güzel haberler dünyayı umutlandırdı. Peki Türkiye'de yürütülen yerli Kovid-19 aşı çalışmalarında son durum ne? Almanya ve Rusya'nın Kovid-19 aşı adaylarıyla ilgili yaptığı son açıklamalar ne anlama geliyor? Maskesiz günlere ne zaman döneceğiz? Türkiye'ye aşı ne zaman gelir? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaşanan son dakika gelişmeleri A Haber canlı yayınında anlattı. Özlü, "Yaşanan son gelişmeler ışığında aşıya çok yakınız. 2021 yılına birkaç aşıyla gireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özlü, Türkiye'de de Faz3 çalışmaları sürdürülen Çin'in Kovid-19 aşı adayıyla ilgili bu ay sonuna kadar sonuçların açıklanabileceğini ve şipariş konuusunda harekete geçilebileceğini duyurdu.