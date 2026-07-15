O karanlık gece Marmaris'te neler yaşandı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, FETÖ'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin merkezi olan Marmaris'teki otel A Haber tarafından yerinde görüntülendi. O gece yaşanan saldırının izlerini, mermi delikleriyle korunan odaları ve suikast timinin kullandığı güzergâhı ekrana taşıyan A Haber, darbe girişiminin en kritik noktalarından birinde yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlattı. Olayın tanıkları ve tarihi mekânlar, FETÖ'nün başarısız kalan suikast planını bir kez daha gözler önüne serdi.