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O karanlık gece Marmaris'te neler yaşandı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, FETÖ'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin merkezi olan Marmaris'teki otel A Haber tarafından yerinde görüntülendi. O gece yaşanan saldırının izlerini, mermi delikleriyle korunan odaları ve suikast timinin kullandığı güzergâhı ekrana taşıyan A Haber, darbe girişiminin en kritik noktalarından birinde yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlattı. Olayın tanıkları ve tarihi mekânlar, FETÖ'nün başarısız kalan suikast planını bir kez daha gözler önüne serdi.

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