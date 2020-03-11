Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Koronavirüsün ülkemize olabildiğince geç gelmesi için çalışmalar yaptık. Bu konuda kısmen de başarılı olduk. Bundan sonra yapılacak olan şey, virüsü toplumumuzda olabildiğince az dolaşmasını az kişiye bulaşmasını ve olabildiğince az kişinin hayatını kaybetmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.