10 Eylül 2024, Salı
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Körfezi kirletmesi nedeniyle İzmir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL ceza
İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi. Belediyeye ait 2 atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu körfeze deşarj ettiği belirlenirken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.