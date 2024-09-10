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Körfezi kirletmesi nedeniyle İzmir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL ceza

Körfezi kirletmesi nedeniyle İzmir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 10:33
İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi. Belediyeye ait 2 atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu körfeze deşarj ettiği belirlenirken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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