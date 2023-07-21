21 Temmuz 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Körfez ile yatırım hamlesi! Putin tahıl zirvesi! İşte dış politikadaki sıcak başlıklar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu dünyada da çok konuşuldu. Uzmanlar, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında karşılıklı yapılacak yatırımların yanı sıra ziyaretin, Türkiye'nin dış politikasındaki dinamizmi göstermek açısından çok önemli olduğunu ifade ediyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek ve tahıl koridoru için yeni yollar aranacak. Dış politikadaki sıcak başlıkları A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve stratejist-siyaset bilimci Dr. Mehmet Bozkuş değerlendirdi.