10 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Konutta metrekare fiyatı ne kadar oldu? Ev alacaklar ne kadar kar edecek?

Konutta metrekare fiyatı ne kadar oldu? Ev alacaklar ne kadar kar edecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2022 10:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan Kabine toplantısının ardından konut sektörünü ve vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan sektörü canlandıracak ve vatandaşın ev almasını kolaylaştıracak destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. Peki konut destek paketinde neler var? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konut paketleri neleri içeriyor? Konutta metrekare fiyatı ne kadar oldu? Ev alacaklar ne kadar kar edecek? Sektörde neler oluyor ve neler yaşanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan KONUT-DER Başkanı Altan Elmas değerlendirdi.

Altan Elmas'ın öne çıkan açıklamaları:

"Konut sektörü pandemiden son derece olumsuz etkilendi. Bütün üretim sektörleri ve üretim parametreleri bu durumdan negatif etkilendi. Bu süreçte tedarik sorunları yaşandı ve bunlar hala devam ediyor. Konut sektörü de bundan ekilendi, işçi çalıştırıyoruz malzeme tedarik ediyoruz. Tüm bunlar aksayınca konut üretimi azalmış oldu.

Türkiye'de 850 bin civarı konut üretilmesi gerekirken son 3 yılda 450 bin civarı konut üretimi yapılabildi. Bu da her yıl 400 yıl bin gibi konut açığına sebep oldu. Geçmiş yıllardan gelen arz fazlası fiyatları makul seviyede tutuyordu tabi bunlar bitince yeni maliyetlerle yeni rakamlarla yeni şartlarla konut üretilebilir durum ortaya çıktı.

Son dönemde yaşananlar, Ukrayna savaşı son derece yüksek fiyatlar ortaya çıkardı. Ortaya zor bir tablo çıkardı. Tüm dünya bu durum yaşanıyor. TOKİ paketinde 30 milyar TL'lik alt gelir grubuna dönük konut üretimini hızlandıracak bir paket var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu paketteki önemli haberlerden biriydi."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ev alacaklar ne kadar kar edecek?
Ev alacaklar ne kadar kar edecek?
Asgari ücrete yeni zam olacak mı?
Asgari ücrete yeni zam olacak mı?
İmamoğlu’na Fazıl Say’dan bir tepki daha
İmamoğlu'na Fazıl Say'dan bir tepki daha
Fotoğraf geçmişte çekildi
"Fotoğraf geçmişte çekildi"
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara’nın gündeminde ne var?
Konut fırsatçıları iş başında!
Konut fırsatçıları iş başında!
İşte konut projesinin detayları
İşte konut projesinin detayları
İstanbul’da sabah trafiği nasıl?
İstanbul'da sabah trafiği nasıl?
AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç?
AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?
Ümit Özdağ’a Bilkent’te şok!
Ümit Özdağ'a Bilkent'te şok!
Muhalefette 3. ittifak sesleri
Muhalefette 3. ittifak sesleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında son dakika açıklamaları
Daha Fazla Video Göster