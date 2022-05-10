Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan Kabine toplantısının ardından konut sektörünü ve vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan sektörü canlandıracak ve vatandaşın ev almasını kolaylaştıracak destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. Peki konut destek paketinde neler var? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konut paketleri neleri içeriyor? Konutta metrekare fiyatı ne kadar oldu? Ev alacaklar ne kadar kar edecek? Sektörde neler oluyor ve neler yaşanacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan KONUT-DER Başkanı Altan Elmas değerlendirdi.

Altan Elmas'ın öne çıkan açıklamaları:

"Konut sektörü pandemiden son derece olumsuz etkilendi. Bütün üretim sektörleri ve üretim parametreleri bu durumdan negatif etkilendi. Bu süreçte tedarik sorunları yaşandı ve bunlar hala devam ediyor. Konut sektörü de bundan ekilendi, işçi çalıştırıyoruz malzeme tedarik ediyoruz. Tüm bunlar aksayınca konut üretimi azalmış oldu.

Türkiye'de 850 bin civarı konut üretilmesi gerekirken son 3 yılda 450 bin civarı konut üretimi yapılabildi. Bu da her yıl 400 yıl bin gibi konut açığına sebep oldu. Geçmiş yıllardan gelen arz fazlası fiyatları makul seviyede tutuyordu tabi bunlar bitince yeni maliyetlerle yeni rakamlarla yeni şartlarla konut üretilebilir durum ortaya çıktı.

Son dönemde yaşananlar, Ukrayna savaşı son derece yüksek fiyatlar ortaya çıkardı. Ortaya zor bir tablo çıkardı. Tüm dünya bu durum yaşanıyor. TOKİ paketinde 30 milyar TL'lik alt gelir grubuna dönük konut üretimini hızlandıracak bir paket var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu paketteki önemli haberlerden biriydi."