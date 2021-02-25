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"Komşu" yine gerilim istiyor! İşte Batı Trakya'daki tatbikatın perde arkası
Önce Amerika'yla Batı Trakya Dedeağaç'ta ortak tatbikat şimdi de Ege'de taciz.. Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan, gerilimi Ege Denizi'ne taşımaya çalışıyor! İşte Batı Trakya'daki tatbikatın perde arkası!
Önce Amerika'yla Batı Trakya Dedeağaç'ta ortak tatbikat şimdi de Ege'de taciz.. Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan, gerilimi Ege Denizi'ne taşımaya çalışıyor! İşte Batı Trakya'daki tatbikatın perde arkası!