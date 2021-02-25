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"Komşu" yine gerilim istiyor! İşte Batı Trakya'daki tatbikatın perde arkası

A Haber
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Giriş: 25.02.2021 10:39
Güncelleme:25.02.2021 11:05
Önce Amerika'yla Batı Trakya Dedeağaç'ta ortak tatbikat şimdi de Ege'de taciz.. Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan, gerilimi Ege Denizi'ne taşımaya çalışıyor! İşte Batı Trakya'daki tatbikatın perde arkası!

Önce Amerika'yla Batı Trakya Dedeağaç'ta ortak tatbikat şimdi de Ege'de taciz.. Doğu Akdeniz'de köşeye sıkışan Yunanistan, gerilimi Ege Denizi'ne taşımaya çalışıyor! İşte Batı Trakya'daki tatbikatın perde arkası!

Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdenizin ortasında karşı karşıya! SON DAKİKA: TÜRK VE YUNAN SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ'İN ORTASINDA KARŞI KARŞIYA!
Yunan basınından haddini aşan manşet: Türkler Ege Denizinde provokatif davranıyor YUNAN BASININDAN HADDİNİ AŞAN MANŞET: TÜRKLER EGE DENİZİ'NDE PROVOKATİF DAVRANIYOR
Son dakika: Yunanistan yine haddini aştı! Yunan F-16larından Türk gemisine taciz SON DAKİKA: YUNANİSTAN YİNE HADDİNİ AŞTI! YUNAN F-16'LARINDAN TÜRK GEMİSİNE TACİZ
Egede provokasyonlar yapan Yunanistan ne amaçlıyor? Dedeağaçta neler oluyor? Uzman isim A Haberde değerlendirdi EGE'DE PROVOKASYONLAR YAPAN YUNANİSTAN NE AMAÇLIYOR? DEDEAĞAÇ'TA NELER OLUYOR? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

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"Komşu" yine gerilim istiyor!
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