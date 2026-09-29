Dicle'de bağ bozumu heyecanı başladı: Üzümler pekmez ve pestile dönüşüyor

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Bademli Mahallesi’nde bağ bozumu heyecanı başladı. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde topladıkları üzümlerden elde ettikleri şireyi dev kazanlarda yaklaşık 4 saat kaynatarak pestil, bulamaç ve ceviz-badem sucuğuna dönüştürüyor. Yüzde 50 devlet hibesiyle üretimini güçlendiren mahalle sakinleri, bir yıllık emeğin karşılığını imece usulüyle alırken, bağ bozumu davul zurna ve halaylarla kutlanıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, renkli görüntüleri yerinden aktardı.