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Ege'de provokasyonlar yapan Yunanistan ne amaçlıyor? Dedeağaç'ta neler oluyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 24.02.2021 10:59
Güncelleme:24.02.2021 11:16
Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16 savaş uçağı Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisine tacizde bulundu. Peki Yunanistan Ege'de ne amaçlıyor? Yunanistan neden silahlanıyor? Dedeağaç'ta neler oluyor? A Haber'e konuk olan Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk tüm bu sorulara yanıt verdi. İşte haberin detayları...

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Konuyla ilgili A Haber'e değerlendirmelerde bulunan emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Yunanistan genel fırsatlar peşinde, iç politikaya oynuyor. Yunan gençleri de Türk düşmanı olarak yetiştirildikleri için netice itibarıyla buna da şaşırmıyorum. Tabii bu saldırı uluslararası normlara çok aykırı. Tehlikeli bir oyun içindeler. Türkiye iyi komşu ilişkilerini biraz daha gergin komşu ilişkilerine sürüklemek zorundadır.

Son dakika: Yunanistan yine haddini aştı! Yunan F-16larından Türk gemisine taciz SON DAKİKA: YUNANİSTAN YİNE HADDİNİ AŞTI! YUNAN F-16'LARINDAN TÜRK GEMİSİNE TACİZ
Yunanistan onay verdi! ABD Türkiye sınırı yakınına konuşlanıyor YUNANİSTAN ONAY VERDİ! ABD TÜRKİYE SINIRI YAKININA KONUŞLANIYOR
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