-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz!
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül 2026'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda fon soruşturmasına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Tasfiyesine karar verilen fonların sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında tam yetkili kurul oluşturulduğunu belirten Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulunun da görevlendirildiğini söyledi. Erdoğan ayrıca parti içinde yanlış yapanlarla yolların ayrılacağı mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni planı: "Altılı masa kurma hazırlığında"
Sonraki Video
Kılıçdaroğlu'nun yeni planı: "Altılı masa kurma hazırlığında"
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar