Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar: Nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül 2026'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda fon soruşturmasına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Tasfiyesine karar verilen fonların sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında tam yetkili kurul oluşturulduğunu belirten Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulunun da görevlendirildiğini söyledi. Erdoğan ayrıca parti içinde yanlış yapanlarla yolların ayrılacağı mesajını verdi.