Kılıçdaroğlu'nun yeni planı: "Altılı masa kurma hazırlığında"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa benzeri için kolları sıvadı"... Muhalefet kulislerini hareketlendiren iddianın sahibi eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş. Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu gerçekleştirilen Bolu kampında bu kararı aldığını iddia etti. CHP'deki İstanbul İl Başkanlığı krizi de büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'i genel merkeze çağırdığı konuşuluyor. Yeni Parti cephesinde ise gündemde isim krizi var. İşte muhalefet cephesinde son durum...