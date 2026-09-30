-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Kılıçdaroğlu'nun yeni planı: "Altılı masa kurma hazırlığında"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kılıçdaroğlu'nun yeni planı: "Altılı masa kurma hazırlığında"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa benzeri için kolları sıvadı"... Muhalefet kulislerini hareketlendiren iddianın sahibi eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş. Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu gerçekleştirilen Bolu kampında bu kararı aldığını iddia etti. CHP'deki İstanbul İl Başkanlığı krizi de büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'i genel merkeze çağırdığı konuşuluyor. Yeni Parti cephesinde ise gündemde isim krizi var. İşte muhalefet cephesinde son durum...

Bahçeli: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli!
Sonraki Video
Bahçeli: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli!
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar