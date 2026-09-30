Özcan Deniz kardeşi Sibel Deniz Semerci için Aydın'da ifade verdi

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Giriş Tarihi:
30 Eylül 2026 09:33
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aydın'da kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada kardeşine destek verdiğini söyledi.
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