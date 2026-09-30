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Özcan Deniz kardeşi Sibel Deniz Semerci için Aydın'da ifade verdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Özcan Deniz kardeşi Sibel Deniz Semerci için Aydın'da ifade verdi

Aydın'da kardeşi Sibel Deniz Semerci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada kardeşine destek verdiğini söyledi.

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