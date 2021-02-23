Yunan basınından haddini aşan manşet: Türkler Ege Denizi'nde provokatif davranıyor



YUNAN MEDYASI TÜRKİYE'YE SALDIRDI

F-16'ların, hiçbir şekilde taciz uçuşunda bulunmadığını iddia eden Yunan medyası, haberlerin Türkiye tarafından kasıtlı olarak servis edildiğini ima etti.

Yunan medyasının son dakika olarak servis ettiği haberlerde "Türk medyası, Yunan jetlerinin TCG Çeşme gemisini taciz ettiğini söyledi" ifadelerini kullanması ise tepkiyle karşılandı.