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Yunan basınından haddini aşan manşet: Türkler Ege Denizi'nde provokatif davranıyor

'nin NAVTEX ilanından 5 gün sonra 'dan gelen skandal taciz, gerilimi tırmandırdı. ’nde teknik araştırma görevinde olan TCG gemisi taciz eden Yunanistan, iddiaları reddederek, Türkiye'nin bu haberlerle provokasyon yapmaya çalıştığını iddia etti.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Yunan basınından haddini aşan manşet: Türkler Ege Denizi'nde provokatif davranıyor

'nde her fırsatta gerilimi tırmandırmaya yönelik hamlelerde bulunmayı sürdüren , şimdi de 'nin TCG gemisini taciz etti. 'ne ait 4 F-16'nın 'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "" gemisini taciz etmesinin ardından gerilim had safhaya ulaştı.

YUNAN JETLERİNDEN TACİZ UÇUŞU

Çeşme'ye yaklaşan 4 F-16'sından biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bırakarak Türk gemisine tacizde bulundu.

TÜRKİYE KARŞILIK VERDİ

Türkiye'nin, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığı vermesinin ardından son bulan çirkin taciz, Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı.


YUNAN MEDYASI TÜRKİYE'YE SALDIRDI

F-16'ların, hiçbir şekilde taciz uçuşunda bulunmadığını iddia eden Yunan medyası, haberlerin Türkiye tarafından kasıtlı olarak servis edildiğini ima etti.

Yunan medyasının son dakika olarak servis ettiği haberlerde "Türk medyası, Yunan jetlerinin TCG Çeşme gemisini taciz ettiğini söyledi" ifadelerini kullanması ise tepkiyle karşılandı.

"TÜRK İDDİASI"

Türkiye karşıtı politikalar yürüten birçok Yunan haber sitesi, taciz haberini "Türk iddiası" şeklinde verirken, yalan olduğu ima edilen bu haberle Türkiye'nin bölgede provokasyon yapmaya çalıştığı iddia edildi.

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