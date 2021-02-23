23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yunanistan yine haddini aştı! Yunan jetleri TCG Çeşme gemisini taciz etti

Son dakika: Yunanistan yine haddini aştı! Yunan jetleri TCG Çeşme gemisini taciz etti

Son dakika haberleri... Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16, 'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "" gemisini taciz etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Yunanistan yine haddini aştı! Yunan jetleri TCG Çeşme gemisini taciz etti

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 F-16, Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etti.

CHAFF FİŞEĞİ ATTILAR

Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bırakarak tacizde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA