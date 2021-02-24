24 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!

Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!

Son dakika haberi... Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege'de karşı karşıya gelen Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Türk gemisine tacizde bulunarak gerilimi tırmandırmıştı. Bugün Akdeniz'in ortasından bambaşka fotoğraflar geldi.

Giriş Tarihi: 24.02.2021 16:19
  • 1
  • 8
Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan, Pazartesi günü İtalya'nın Sicilya açıklarında başlayan Dynamic Manta 2021 tatbikatına birlikte katılıyor. Tatbikattaki diğer ülkeler, ABD, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
Sicilya Adası açıklarında gerçekleşen gövde gösterisinde savaş gemileri ve denizaltılar sahne alırken, Türkiye Kemalreis fırkateyni ve Çanakkale denizaltılarıyla tatbikatta yer alıyor.
  • 3
  • 8
Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
NATO sözcüsü Oana Lungescu, beş gemi, beş denizaltı ve beş deniz devriye uçağının Orta Akdeniz'de gövde gösterisi yaptığını sekiz ülkenin bayraklarının bulunduğu bir Twitter mesajıyla paylaştı.
  • 4
  • 8
Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
Dynamic Manta 2021'e Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle ve beraberindeki filo sınırlı bir şekilde katılırken, NATO ve Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tatbikattan fotoğraflar yayınladı.
  • 5
  • 8
Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
Fotoğraflarda Doğu Akdeniz'de birbirlerine meydan okuyan Türk ve Yunan savaş gemilerinin birlikte manevra yaptığı, denizaltıların da yine birlikte hareket ettiği görüldü.