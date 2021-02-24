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Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
Son dakika haberi... Türkiye ile Doğu Akdeniz ve Ege'de karşı karşıya gelen Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Türk gemisine tacizde bulunarak gerilimi tırmandırmıştı. Bugün Akdeniz'in ortasından bambaşka fotoğraflar geldi.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 16:19
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Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
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Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
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Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
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Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!
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Son dakika: Türk ve Yunan savaş gemileri Akdeniz'in ortasında karşı karşıya!