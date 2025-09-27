Komisyon MİT Başkanı Kalın’ı yeniden dinleyecek

Şimdiye kadar 12 toplantı gerçekleştiren Terörsüz Türkiye komisyonu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ilgili bakanları yeniden dinleyecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara’dan son bilgileri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN