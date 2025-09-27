27 Eylül 2025, Cumartesi

Komisyon MİT Başkanı Kalın'ı yeniden dinleyecek
Komisyon MİT Başkanı Kalın’ı yeniden dinleyecek

Komisyon MİT Başkanı Kalın'ı yeniden dinleyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 13:21
Şimdiye kadar 12 toplantı gerçekleştiren Terörsüz Türkiye komisyonu, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ilgili bakanları yeniden dinleyecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara’dan son bilgileri aktardı.
