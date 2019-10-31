Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın sözleriyle Batı'ya ders verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye karşıtı rapor hazırlayan Alman AB Konseyi üyesine, yaptığı konuşmayla ders verdi. Büyükakın, "Acaba başka jeopolitik kaygılarınız mı var?" sorusuyla Batı'nın ikiyüzlülüğünü deşifre etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde konuştu. Büyükakın, sözleriyle AB Konseyi'ne damga vurdu.

BÜYÜKAKIN AB ÜYELERİNE DERS VERDİ

AB'nin ikiyüzlü politikalarını, ders verir nitelikte AB'li üyelerin yüzüne vuran Büyükakın, terörle iltisaklı belediye başkanlarını kara propaganda malzemesi yapılmasına DEAŞ örneğini vererek cevap verdi. Büyükakın, "Özellikle sizlere bir soru sormak istiyorum. Düşünmeniz için... Türkiye ve Güneydoğu'daki durumu anlamanız için. Herhangi bir ülkede, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde seçilmiş bir belediye başkanı... Örneğin DEAŞ'lı bir terör örgütü mensubuyla irtibatlı olsaydı, ona yardımda bulunsaydı, onunla ilişkisi olsaydı ve mahkemeleriniz ya da kamusal organlarınız buna ilişkin delillere sahip olsaydı. Siz bu belediye başkanının görev yapmasına izin verir, devam etmesine göz yumar mıydınız?. Önce bunu düşünmenizi istiyorum. Görevden alınan bu belediye başkanları idarenin keyfi uygulamalarıyla görevden alınmış değildir. Haklarında ciddi terör örgütüyle iltisaklı irtibatlı olduklarına dair deliller vardır ve yargı organlarında devam etmekte olan davaları vardır. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum." açıklamasında bulundu.

"İZLEME KOMİTESİ DİYARBAKIRLI ANNELERİ DE DİNLESİN"

Diyarbakır'a gönderilecek izleme komitesi üyelerinin Diyarbakırlı anneleri de dinlemesini isteyen Tahir Büyükakın, "Yine sayın heyet, Diyarbakır'a bir izleme komitesi üyesi göndermek isterse, orada adını vermeden belirtmek istediğim bir parti var. O partinin binasının önünde duran anneleri dinlemek isterse, o anneler Diyarbakır'daki Kürt anneler, o partinin önünde nöbet tutuyorlar. "Bizim çocuklarımızı PKK terör örgütünden bize geri verin diyorlar". O anneleri de bizim heyetin dinlemesini istiyorum. Son olarak, bu izleme komitesini biz Türkiye olarak davet ettik zaten. Gizlediğimiz hiçbir şey yoktu." dedi.

ACABA JEOPOLİTİK BAŞKA KAYGILARI MI VAR?

Tahir Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; Almanya'dan katılan üye arkadaşımızı hatırlatmak istiyorum. İzleme komitesinin seçimlerindeki değerlendirmesiyle, Suriye arasında nasıl bir alaka kuruyorlar ve Türkiye söz konusu olduğunda neden bütün meseleleri masanın üzerine çıkarıyorlar. Acaba jeopolitik başka kaygıları mı var?