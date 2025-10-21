KKTC’de yeni dönem: Sandığı belirleyen dış politika değil iç sorunlar oldu

KKTC’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sürecinde tartışılan “iki devletli çözüm” konusuna değinen Erhürman, “Türkiye’yle istişare olmadan Kıbrıs’ta dış politika belirlenmesi mümkün değil, benim dönemimde de olmayacak” dedi. Seçimi A Haber’de değerlendiren gazeteci Cüneyt Oruç ise, “Seçmen federasyon ya da iki devlet ayrımına göre değil, hükümetin performansına göre oy verdi” ifadelerini kullandı.

