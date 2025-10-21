21 Ekim 2025, Salı

KKTC'de yeni dönem: Sandığı belirleyen dış politika değil iç sorunlar oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 01:35
KKTC’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sürecinde tartışılan “iki devletli çözüm” konusuna değinen Erhürman, “Türkiye’yle istişare olmadan Kıbrıs’ta dış politika belirlenmesi mümkün değil, benim dönemimde de olmayacak” dedi. Seçimi A Haber’de değerlendiren gazeteci Cüneyt Oruç ise, “Seçmen federasyon ya da iki devlet ayrımına göre değil, hükümetin performansına göre oy verdi” ifadelerini kullandı.
