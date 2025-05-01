KKTC’de TEKNOFET rüzgarı! Selçuk Bayraktar: TEKNOFET gençlerimize yatırım

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar eski Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, “Gençlerimize teknolojiyi sevdirmeyi amaçlıyoruz. KKTC savunma sanayi için önemli bir yer. TEKNOFET gençlerimize yatırımdır.” dedi.

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