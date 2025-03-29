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KKTC'de öğrenciye başörtüsü engeli! 28 Şubat'ı hatırlatan görüntüler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 28 Şubat'ı hatırlatan görüntüler geliyor. Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrenci başörtüsüyle yine okula alınmadı. Diğer velilerle kısa süreli tartışma yaşadı. Demir telli kapı sadece başörtüsüz çocuklara açıldı. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'den konuya ilişkin detayları aktardı.