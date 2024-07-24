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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan A Haber'e özel açıklamalar: KKTC Türk dünyası için önemli

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan A Haber'e özel açıklamalar: KKTC Türk dünyası için önemli

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 24.07.2024 11:08
Son dakika haberi... Kıbrıs Barış Harekatı neden önemliydi, nasıl yapıldı? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Tatar, "İki devletli çözüm vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.
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