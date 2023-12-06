Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor! Orta Doğu'da büyük savaş mı istiyorlar? ABD'nin o hain planı A Haber'de değerlendirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Kızıldeniz’de biri savaş gemisi diğerleri ticari gemi olmak üzere üç gemiye dört saldırı düzenlendiğini bildirmiş ve bunun üzerine sözde saldırılara karşı "Deniz Görev Gücü" kurucağını duyurmuştu. Orta Doğu'da ABD ve İngiltere'nin varlığı bölgeyi katil İsrail'in kontrolüne bırakmak ve devamında burada cirit atma isteğini apaçık ortaya çıkartıyor. ABD'de Yemen'deki Husiler'i bahane ederek Orta Doğu'da ne hedefliyor? Büyük savaş mı istiyorlar? Tüm bu soruların cevabı konuyla ilgili en etkili harita üzerinden A Haber'de aktarıldı.