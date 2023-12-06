06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor! Orta Doğu'da büyük savaş mı istiyorlar? ABD'nin o hain planı A Haber'de değerlendirildi

Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor! Orta Doğu'da büyük savaş mı istiyorlar? ABD'nin o hain planı A Haber'de değerlendirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2023 01:11
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Kızıldeniz’de biri savaş gemisi diğerleri ticari gemi olmak üzere üç gemiye dört saldırı düzenlendiğini bildirmiş ve bunun üzerine sözde saldırılara karşı "Deniz Görev Gücü" kurucağını duyurmuştu. Orta Doğu'da ABD ve İngiltere'nin varlığı bölgeyi katil İsrail'in kontrolüne bırakmak ve devamında burada cirit atma isteğini apaçık ortaya çıkartıyor. ABD'de Yemen'deki Husiler'i bahane ederek Orta Doğu'da ne hedefliyor? Büyük savaş mı istiyorlar? Tüm bu soruların cevabı konuyla ilgili en etkili harita üzerinden A Haber'de aktarıldı.
Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor!
Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor!
CHP fondaşı KRT’de FETÖ propagandası
CHP fondaşı KRT'de FETÖ propagandası
Özcan’ın dönmesine el hareketiyle tepki gösterdi
Özcan'ın dönmesine el hareketiyle tepki gösterdi
İP’in yerel seçim kararı CHP’yi nasıl etkileyecek?
İP'in yerel seçim kararı CHP'yi nasıl etkileyecek?
Kalıcı konutlar yükseliyor!
Kalıcı konutlar yükseliyor!
Cephe hattından sıcak görüntüler!
Cephe hattından sıcak görüntüler!
İngiliz askerleri Gazze’de mi?
İngiliz askerleri Gazze'de mi?
Asgari ücrette zam senaryoları! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak?
Asgari ücrette zam senaryoları! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak?
Irak’ın kuzeyinde SİHA ile operasyon!
Irak'ın kuzeyinde SİHA ile operasyon!
Katar ile 12 anlaşma imzalandı
Katar ile 12 anlaşma imzalandı
Fon vurgununda “Erkasap” detayı
Fon vurgununda “Erkasap” detayı
İYİ Parti sonrası CHP de karışıyor!
İYİ Parti sonrası CHP de karışıyor!
Daha Fazla Video Göster