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Kız Kulesi 11 Mayıs’ta kapılarını açıyor! Müze olarak ziyaret edilecek

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 09:05
Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Kız Kulesi’nin açılışına çok az bir zaman kaldı. Aslına uygun şekilde yenilenen Kız Kulesi, müze olarak ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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