Kız Kulesi 11 Mayıs’ta kapılarını açıyor! Müze olarak ziyaret edilecek

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Kız Kulesi’nin açılışına çok az bir zaman kaldı. Aslına uygun şekilde yenilenen Kız Kulesi, müze olarak ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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