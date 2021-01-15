Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist Suriye sınırında yakalandı

Son dakika haberine göre... Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken Suriye sınırında yakalandı. Operasyonla ilgili detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. Murat Sekban, “Kilis’ten yasa dışı yollara Türkiye’ye geçmek isteyen Özbekistan uyruklu bir DEAŞ üyesi terörist yakalanarak gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan ve yakalanan teröristin sorgusu sürüyor. Ekiplerin dikkati sayesinde bu terörist yakalandı.” dedi.