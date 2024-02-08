Kırmızı bülten ile aranan örgüt mensubu Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan örgüt mensubu Çifteler ilçesinde yakalandı.

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