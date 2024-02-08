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Kırmızı bülten ile aranan örgüt mensubu Eskişehir’de yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 15:17
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan örgüt mensubu Çifteler ilçesinde yakalandı.
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