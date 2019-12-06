BİZE ULAŞIN
06.12.2019
Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi
Kıran-5'deDiyarbakır'da güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinde 1 ton 47 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirilirken, teröristlerce kullanılan sığınak kullanılamaz hale getirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.