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06.12.2019

Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi

Kıran-5'deDiyarbakır'da güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinde 1 ton 47 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirilirken, teröristlerce kullanılan sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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