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23.11.2019

Kılıçdaroğlu'nun oyunu bozuldu! Rahmi Turan "Beştepe'ye çıkan CHP'li" yalanının kaynağını açıkladı

Gelen son dakika bilgisine göre; "Beştepe'ye çıkan CHP'li" yalanını ortaya atarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi dizayn etme oyununa çanak tutan Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu ifade etti.

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