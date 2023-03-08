09 Mart 2023, Perşembe
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Kılıçdaroğlu'nun dostları tehdide doymuyor! Sözde sanatçı Yunus Günçe'den AK Partililere hadsiz sözler
CHP yandaşı sözde sanatçı Yunus Günçe, AK Parti hükümetini destekleyen vatandaşlara sosyal medya hesabından tehdit ve hakaretler yağdırdı.