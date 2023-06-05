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Kılıçdaroğlu'ndan demokrasiye saygısızlığa skandal savunma: Parti genel başkanı gelince neden ayağa kalkayım?

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Giriş: 05.06.2023 21:49
28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hezimetin ardından Başkan Erdoğan'ın yemin töreninde ayağa kalkmayarak demokrasiye büyük bir saygısızlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu bu hareketini skandal bir açıklamayla savundu. CHP fondaşı İpek Özbey Kılıçdaroğlu'na bu konuda sorduğu soruyu canlı yayında paylaşırken Kılıçdaroğlu kendisine "Bir parti genel başkanı gelince neden ayağa kalkayım" yanıtını verdiğini belirtti. Özbey böylelikle Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı "parti genel başkanı" olarak gördüğünü ifade etti. İşte detaylar...
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