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Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan tezkere açıklaması: Cumhuriyete ihanet ettiniz

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Giriş: 28.10.2021 19:08
Suriye ve Irak tezkeresine HDP ile beraber 'hayır' oyu vererek kamuoyunda infial uyandıran CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla ziyaretinde akla ziyan ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı İYİ Parti'nin tezkereye 'evet' dediğini unutarak Suriye tezkeresine evet demenin cumhuriyete ihanet etmek anlamına geleceğini söyledi. İşte detaylar...
Kılıçdaroğlu’ndan akla ziyan tezkere açıklaması: Cumhuriyete ihanet ettiniz
Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan tezkere açıklaması: Cumhuriyete ihanet ettiniz
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