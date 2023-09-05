05 Eylül 2023, Salı
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Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti seçmenine ağır hakaret | Başkan Erdoğan'dan çok sert yanıt: Akli bir sıkıntı var
Tahıl anlaşması için Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile kritik bir görüşme yapan Başkan Erdoğan, yurda dönüşte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 14-28 Mayıs seçimlerinde aldığı tarihi hezimetten ötürü AK Parti seçmenini hedef alan Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt veren Başkan Erdoğan "Burada gerçekten akli bir sıkıntı var. Sen kalkıyorsun 11,12 yenilgi alıyorsun ve yenilgiden sonra hala faturayı millete kesiyorsun." ifadelerini kullandı. Ayrıca İP lideri Akşener'in "kendi adaylarımızla seçime girelim" çağrısını da yorumlayan Başkan Erdoğan, bu siyasi söylemin perde arkasını anlattı. Erdoğan; son olarak Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinde nasıl bir strateji izleyeceklerinin de ön fotoğrafını çekti.