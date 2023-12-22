Kılıçdaroğlu'na yönelik manevi tazminat davası sonuçlandı! 65 bin TL Gazzeli yetimler için bağışlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını yapan Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı sonrası tazminat ödediğini duyurdu. Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davası lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiştir. Tahsil edilen 65 bin TL Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay'a bağışlanmıştır" dedi.

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