Kılıçdaroğlu’na 14 Aralık darbesi! Kılıçdaroğlu’na parti için operasyon mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mahkemenin Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararını vereceği gün Almanya'da olması parti içindeki ekip savaşlarını da ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerle ilgili dikkati çeken iddialar ortaya atıldı.

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