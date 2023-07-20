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Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açıldı! Başkan Erdoğan'dan dünyaya KKTC çağrısı

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Giriş: 20.07.2023 17:31
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıldönümü bugün Yeni Ecan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirdi. Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 13.10 sıralarında KKTC'ye indi. Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ilk uçuşta pilotlarla birlikte kokpitte yer aldı.
Başkan Erdoğan kokpitte
Başkan Erdoğan kokpitte
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