Keşmir’de son durum ne? A Haber sıcak bölgede

Hindistan ve Pakistan arasında 7 Mayıs’ta başlayan gerginlik devam ediyor. Sorunlu bölge olan Keşmir’de gece şiddetli çatışmalar yaşandı. Hindistan sivillerin olduğu bölgelere füzelerle saldırdı. Pakistan ise karşılık verdi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Fakhur Rahman anlattı.

A Haber muhabiri Fakhur Rahman'ın sıcak noktadan anlattıkları şöyle:

Rahman, Pakistan ve Hindistan arasında sorunlu bölge olarak bilinen Keşmir'de gece boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığı bilgisine ulaştık. Pakistan güvenlik birimleri, Hindistan'ın süpersonik füzeleri ateşlediği bilgisini paylaştı. Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir bölgesinde 4 sivil hayatını kaybetti bunlar içinde birkaç aylık bir bebek olduğunu öğrendik. Aynı zamanda 12 yaralı var. Sivil kayıpların artmasında endişe ediliyor.

Pakistan'ın verdiği karşılık sonrası 18 Hintli askerin öldüğü konuşuluyor. Hindistan tarafında doğrulama yapılmadı. ABD bu çatışmaya karışmayacağını iletti ve diplomatik çabaların bittiğini anlıyoruz. Keşmir bölgesinde sınırlı savaş devam ediyor. Füze saldırıları ve topçu atışları yapılıyor. Pakistan makamları Hindistan'ın sivil bölgelere füze attığını doğruladı. Pakistan 35 Hindistan İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.