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Kentsel dönüşümü hızlandıracak 5 adımlı formül!

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 12:38
Kentsel dönüşüm için çalışmalar hız kazanıyor. Deprem kuşağında olan ülkemizde dönüşüm önündeki engelleri kaldıracak 5 adımlı bir formül önerisi geldi. Buna göre; dönüşüm kararları yüzde 50+1 oyla alınsın. İnşaatın yapımında da yüzde 50+1 geçerli olsun. Dönüşüm tebligatları e-devlet üzerinden yapılsın. Yarısı bizden kampanyasının mali hükümleri, çalışma sistemi açıklansın. Yıkılan binalar arsa haline geldikten sonra ortaklığın giderilmesi davası açılabilsin. Peki açıklanan 5 adımlı formül dönüşümü hızlandıracak mı? Kentsel dönüşüm nasıl hızlandırılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kentsel dönüşüm uzmanı Nihan Şen değerlendirdi.
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