‘Kent uzlaşısı’ sahnede! Yol haritası Kandil’den | Son 5 dakika kala aday listesi bilmecesi! DEM Parti ile CHP arasındaki kirli ittifak oyunu

Türkiye 31 Mart günü yerel seçimler için gün sayıyor. Partilerin aday listelerini teslim süresi, bugün saat 17.00’de sona ererken aday listeleri İl Seçim Kurullarına teslim edildi. Terör partisi DEM ile CHP arasındaki kirli ittifak tekrar tescillenerek gözler önüne serildi. 'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip Ahmet Özer'i aday gösterdi. Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi. DEM Parti ve CHP arasındaki pazarlık da son dakikaya kadar sürdü. Bu süreçte DEM Parti istediğini aldı ve CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta adayını geri çekmesini sağladı.